Братислава, 17 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Либерально-тоталитарные веяния в Европе будут нарастать, но витоге люди поймут, что без нового обращения к коммунистическим идеям им не выбраться из нового рабства, пусть и скрытого под маской «свободы», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 ноября, комментируя высказыванияпремьер-министра Словакии Игора Матовича.

Геббельс выступает в берлинском Люстгартене, 25 августа 1934 год

Как сообщалось ранее, Матович заявил, что «с коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами», ведь те «тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать».

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«В подноготной этого заявления нынешнего премьер-министра Словакии, как и объявления Коммунистической партии Чехословакии «преступной организацией», не надо долго копаться, она ясна: словацкое правительство обслуживает интересы крупного капитала, а главным врагом капитала всегда являлись и являются коммунисты.

Особенно ярко это видно по истории XX века. В 1930-е годы своё наиболее концентрированное выражение власть крупного капитала получила в фашизме и нацизме. Можно, конечно, говорить только об итальянском фашизме и германском нацизме, но на деле нацизм в Европе поддержали ставленники капитала в очень многих странах, включая Словакию. Единственной силой, которая выступила в качестве непримиримого противника нацизма и фашизма , стали коммунисты. Остальные участники антифашистских фронтов, да и самой антигитлеровской коалиции показали себя весьма конъюнктурно. После Победы 1945 года борьба с преступными проявлениями власти капитала была продолжена — до Горбачёва.

Вот этих антифашистов и борцов с властью капитала Игор Матович призывает считать «пришельцами», «портившими жизнь и не разрешавшими свободно дышать».

У нас в России тоже есть свои «матовичи», свои глашатаи геббельссовского оккупационного лозунга «Русский, помни, во всём виноваты большевики!». В этой оккупации среди прочих европейцев приняли участие и словаки. Но больше словаков сражались с нацизмом, и подняли их на эту борьбу коммунисты. Именно они спасли лицо своей страны и своего народа в той схватке. Примечательно, согласитесь, что нацистов словак пришельцами не называет!