Москва, 17 ноября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Россия занимает сотое место среди стран мира по уровню смертности пациентов с коронавирусом. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, Россия занимает третье место по охвату населения тестами на коронавирус. Всего в РФ проведено 69,5 млн тестов на COVID-19. Число новых случаев заражения на 17 ноября составило 22 410.

Напомним, 15 сентября Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место среди стран мира по уровню летальности от коронавируса. На сегодняшний день Россия занимает пятое место по числу выявленных случаев заражения.

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