Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Петербурге чиновники могут получить право выписывать штрафы за нарушения парковки или стоянки под знаками вместо полицейских. Соответствующий документ уже подготовили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Предполагается, что этим займутся сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры: согласно проекту постановления, в их обязанности войдет рассмотрение дел об административных правонарушениях по части 5. статьи 12.16 КоАП РФ.

Речь о «несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». В случае Петербурга штраф за это правонарушение составляет 3 тыс. рублей.

Теперь Смольному предстоит заключить соответствующее соглашение с МВД России, чтобы министерство передало правительству Петербурга часть своих полномочий. Спустя полгода после подписания такого документа постановление вступит в силу.

Пока документ все еще находится на антикоррупционной экспертизе. Однако, по данным «Коммерсанта», он может быть одобрен в ближайшие месяцы, а значит, изменения вступят в силу уже в 2021 году.

По одной из версий, ГИБДД не успевает штрафовать всех провинившихся из-за нехватки личного состава. Контролировать выполнение придется вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Соколову.