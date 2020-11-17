Краснодар, 17 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Глава Краснодара Евгений Первышов запретил сотрудникам администрации города, управ, руководителям муниципальных предприятий работать сверхурочно и в выходные за премии. Об этом он заявил на планерном совещании 17 ноября. Вопрос был поднят в связи с темой экономии городского бюджета.

Krd.ru Городская Дума Краснодара

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»В первую очередь проанализируйте, пожалуйста, руководителей. Посмотрите по тем фондам, по тем объемам, по зарплатам, которые начисляют себе начальники, ваши подчиненные. Запрещаю категорически переработки, сверхурочные, выходные и т. д. У нас есть штатное расписание, все работают по нему», — подчеркнул Первышов.

Мэр Краснодара добавил, что работать сверхурочно разрешается в крайних случаях, с письменного уведомления курирующего заместителя главы города.

«Бывает, не освоили деньги, которые направлены на программные мероприятия, считают, что хорошо сработали. Мероприятия не сделали, деньги сэкономили, взяли себе. Это ни в какие ворота не лезет. Персонально каждый заместитель будет за этим смотреть», — подчеркнул мэр.

С начала 2020 года Краснодар получил собственные доходы в сумме 14 млрд 209 млн рублей (85,5% от годового бюджетного назначения). Расходы городского бюджета на 13 ноября составили 28 млрд 78 млн рублей.