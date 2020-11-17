Москва, 17 ноября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста пребывания сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ (УИС) на службе по классификациям должностей рядового состава, а также младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего составов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы либо замещающего должность среднего начальствующего состава, предполагается установить предельный возраст пребывания на службе в 55 лет; для сотрудника, имеющего иное специальное звание, — 50 лет; для сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, — 65 лет.

С сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе, имеющим положительную последнюю аттестацию и соответствующим требованиям к состоянию здоровья сотрудников с учетом заключения военно-врачебной комиссии, с его согласия и по его рапорту в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе могут заключаться новые контракты, но не менее чем на один год, следует из документа.

По подсчетам правительства, прогнозируемое количество сотрудников, которые в течение пяти лет могут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста пребывания на службе, составит более 13 тыс. человек.