Москва, 17 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Ради исполнения поставленных задач на 2021 году Москве придётся брать займы. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

«Мы снижали объём госдолга Москвы. Но в настоящих условиях для обеспечения исполнения задач города необходимость заимствований очевидна», — сказала Зяббарова.

По её словам, в проекте бюджета на 2021 год и плановый период предусмотрено, что только в 2021 году будут привлечены заёмные средства в размере 396 млрд рублей. Однако в конечном итоге объём заимствований будет определяться в зависимости от потребностей города.