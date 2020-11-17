Абакан, 17 ноября, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло всё ещё находится в Хакасии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 17 ноября Меняйло провёл в регионе очередное заседание оперативного штаба.

В Сибирском окружном информационном центре уточнили, что на заседании прозвучала информация о срыве поставки первой партии лекарств для лечения амбулаторных больных COVID-19. Главе минздрава Хакасии поручено «разобраться в сложившейся ситуации, принять меры к виновным должностным лицам», а также организовать доставку лекарственных препаратов в регион в кратчайшие сроки.

Республиканские власти подчеркнули, что партия лекарств не была получена вовремя из-за того, что транспортная компания не отгрузила коробки с медикаментами в аэропорту Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сибирский полпред Сергей Меняйло прибыл в Хакасию 12 ноября, чтобы скоординировать работу системы здравоохранения и решить вопросы по снижению социальной напряженности в связи с распространением коронавируса.

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Сколько ещё Меняйло пробудет в Хакасии, ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре не уточнили.