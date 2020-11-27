Власти ряда стран заявляют о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Так, в Австрии приняли решение о введении жёсткого локдауна. Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса может быть продлён в Чехии. Ужесточены ограничения и в Швеции, где, вопреки заявлениям вирусологов о скором формировании коллективного иммунитета, наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Между тем, по прогнозам аналитиков банка Citigroup, в 2021 году курс доллара может упасть на 20%. По их мнению, обвал курса иностранной валюты возможен в случае распространения вакцин от коронавирусной инфекции, что оживит международную торговлю и поспособствует восстановлению мировой экономики. Хватает и курьёзных заявлений: так, премьер-министр Словакии Игор Матович сравнил коронавирус с коммунизмом. По его словам, с вирусом нужно бороться, «как когда-то с коммунистами», поскольку «это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать». О том, как мир справляется с новой волной коронавируса, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

10:50 17.11.2020 Люди в масках. Канада. Фото: russian.news.cn

10:59 17.11.2020 Ведущий инфекционист Грузии заразился коронавирусом.

11:04 17.11.2020 Непоследовательными и политизированными счел антикоронавирусные меры американский сенатор Пэт Туми. Комментируя в своем твиттере новость о том, что власти Филадельфии принимают новые ограничения, сенатор выражает непонимание и негодование. «Запрещено: есть в ресторане, ходить в школу, на работу, на похороны или свадьбу. Разрешено: огромные протесты в поддержку либеральной политики или предпочтительных политических кандидатов», — предлагает сравнение сенатор. Читайте также: Гулять нельзя, митинговать можно: сенатор в США возмущен двойным стандартом

11:18 17.11.2020 16 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в своем обращении к гражданам объявил о новом ужесточении карантинных ограничений. На протяжение четырех недель с 24 ноября в стране запрещено проведение любых мероприятий с участием более восьми человек. В эфире телеканала SVT политический обозреватель Матс Кнутсон обратил внимание, что данная мера властей Швеции действительно является четким призывом к обществу прекратить игнорировать рекомендации властей и соблюдать предписания эпидемиологов. «Мы живем во времена испытаний. Будет еще хуже. Выполняйте свой долг. Возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции», — заявил премьер-министр. «Стефан Лёвен неслучайно использовал такие слова, как «время испытаний», «будет хуже» и «выполняйте свой долг» … Это был явный призыв к обществу, означающий, что теперь все серьезно», — отметил Кнутсон. Подробности в материале: SVT: премьер-министр Швеции дал понять, что ситуация с SARS-CoV-2 серьезна

11:22 17.11.2020 Согласно радиостанции P3 Nyheter, за время пандемии коронавируса 10 из 21 региона Швеции были подвержены атакам хакеров. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Журналисты P3 Nyheter не называют конкретных ленов, пострадавших от действий злоумышленников. Подчеркивается, что целью взломщиков было проникновение в IT-системы региональных ведомств, которые отвечают за предоставление медицинского и социального обслуживания. «Уровень IT-безопасности в регионах Швеции не соответствует принятым стандартам», — считает Фиа Эвальд, независимый консультант по информационной безопасности. Однако отвечающий за цифровизацию и информационное сопровождение работы Ассоциации органов муниципального и областного управления Даниэль Фошлунд заверил журналистов, что электронные системы региональных департаментов Швеции надежно защищены. Читайте подробнее: Администрации 10 регионов Швеции поверглись хакерским атакам

11:27 17.11.2020 Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достойно проходят сложный период пандемии. Об этом 17 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания в режиме видеоконференции Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ. Читайте подробнее: Страны ОДКБ достойно проходят период пандемии — Патрушев

11:31 17.11.2020 Коронавирус снова начал бесконтрольно распространяться по территории Швеции, и правительство потеряло контроль над ситуацией. Теперь премьер-министр Стефан Лёвен пытается привести граждан в чувство, запретив им собираться большими компаниями. Об этом в своей статье сообщила журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг. Новый виток распространения коронавируса начался уже месяц назад, но правительство Швеции столкнулось с давлением со стороны представителей культуры и спорта, которые требовали смягчения действующих ограничений. Затем правительство, Агентство общественного здравоохранения и различные региональные ведомства пытались убедить граждан перестать общаться с людьми, которые не являются членами семьи. Но большого эффекта, как хотелось бы, это не принесло. Теперь власти пытаются прибегнуть к новой мере, чтобы замедлить распространение коронавируса. Поэтому премьер-министр Лёвен идет дальше и объявляет о самом жестком ограничении прав и свобод граждан Швеции за последнее время — запрете проведения массовых мероприятий с участием более восьми человек. Однако речь пока идет о богослужениях, концертах и вечерах в театрах, отметила Стенберг, добавив, что запрет на проведение столь массовых мероприятий — явный сигнал всему общему, которое должно задуматься об отказе от семейных ужинов, домашних вечеринок и других пока еще не запрещенных непубличных собраний. Подробности в материале: Жителей Швеции пытаются «встряхнуть» ограничениями — Dagens Nyheter

11:35 17.11.2020 Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу 16 ноября заявил, что в этот день в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка, и что за последние 24 часа было зафиксировано наибольшее количество зараженных. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas. Об этом: Вучич: больницы в Сербии работают на пределе из-за роста числа заражений

11:36 17.11.2020 Сейчас коронавирусная инфекция на территории Швеции больше всего распространяется среди школьников и студентов высших учебных заведений. В свою очередь, вирусолог Никлас Арнберг из Университета Умео считает, что закрытие учебных заведений стало бы одной из эффективных мер по борьбе с пандемией коронавируса в нынешних условиях. Об этом сообщила газета Expressen. «Распространение инфекции уменьшилось бы, если бы молодые люди больше проводили время дома, получали дистанционное образование и чаще избегали поездок на общественном транспорте», — заявил Арнберг. В настоящее время в Швеции наблюдается рост числа госпитализаций больных с коронавирусом. Так, количество «тяжелых» пациентов с установленным диагнозом COVID-19 превысило 150 человек. По данным государственного информационного агентства Швеции TT, больше всего коронавирус распространяется среди учащихся общеобразовательных учреждений и молодых людей в возрасте от 20 лет. Об этом: Вирусолог призвал закрыть школы и вузы в Швеции

11:37 17.11.2020 В Киеве протестующие против «карантина выходного дня» устроили драку с полицией у стен Верховной рады. Читайте подробнее: Протестующие перекрыли улицу Грушевского в центре Киева

11:38 17.11.2020 Министерство здравоохранения Польши закупило два миллиона тестов на определение наличия коронавирусной инфекции по цене 21 злотый (5,5 доллара США) за единицу. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: Минздрав Польши закупил два миллиона тестов на коронавирус

11:44 17.11.2020 За первую неделю ноября в Швеции было проведено 228 023 теста на коронавирус, что на 38 722 теста больше, чем неделей ранее. Однако, несмотря на увеличение масштабов проводимого тестирования, местные региональные власти заявляют, что лаборатории уже достигли предельных возможностей при обработке взятых проб. Об этом сообщила газета Aftonbladet. «Ситуация очень напряженная, так как многие регионы сейчас сигнализируют о том, что они достигли предельных показателей тестирования или вот-вот это сделают», — заявила Эмма Спак, глава департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции. Она отметила, что предыдущая цель заключалась в проведении порядка 100 000−150 000 тестов в неделю, но теперь в Швеции планируют каждую неделю проводить до 250 000 тестов. Читайте подробнее: В Швеции за неделю провели свыше 220 тыс. тестов на коронавирус

11:44 17.11.2020 Если вы хотите провести свадебное торжество в штате Огайо, вам следует знать новые правила, рассказывает конгрессмен Джим Джордан в своем твиттере. Подробности в материале: «Букет ловить — сидя»: конгрессмен высмеял ограничения для свадеб в Огайо

11:50 17.11.2020 «Судьба нашей экономики зависит от того, как мы будем бороться с этим смертельным вирусом. В этом нет никаких сомнений» — американский сенатор Камала Харрис, 17 ноября, Твиттер.

11:52 17.11.2020 «Фондовый рынок закрывается на рекордно высоком уровне, стирая последние из своих пандемических потерь» — советник президента США Иванка Трамп, 17 ноября, Твиттер.

11:57 17.11.2020 Сообщения о «российских» кибератаках на создателей вакцин от коронавируса — это дань политической моде. Москва сожалеет о такой тенденции, заявил 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Несколько кибератак ранее зафиксировали в компании Microsoft. Утверждается, что хакеры из России и КНДР действовали против семи компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, разрабатывающих вакцины. Читайте также: МИД РФ отреагировал на обвинения в кибератаках на создателей вакцин

12:01 17.11.2020 Радикализм радикальных демократов доходит до абсурда, пишет пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в своем твиттере 17 ноября. «Радикально левый губернатор штата Орегон», говорит Макинани, запретил собираться на День благодарения компании более чем из шести человек. А Джо Байден и вовсе ограничил эту цифру пятью людьми. «Радикальный губернатор даже грозит тюремным заключением людям за то, что они собираются семьями на День благодарения. Это абсурдный левый контроль. Вообще не по-американски!» — возмущается пресс-секретарь. Читайте также: Тюрьма за День благодарения — это не по-американски: пресс-секретарь Трампа

12:24 17.11.2020 Пандемия коронавирусной инфекции не только изменила условия жизни людей, но и породила десятки новых слов. Об этом сообщили учёные-лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании. Подробности в материале: Учёные рассказали, как пандемия обогатила лексикон

12:27 17.11.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пандемия вируса SARS-CoV-2 в стране «пошла на спад». Министр также надеется начать вакцинацию от коронавируса в начале 2021 года. В своем интервью телеканалу BFM TV во вторник, 17 ноября, Веран заявил, что «пандемия пошла на спад, но это не означает, что мы победили вирус. Это означает, что вирус продолжает активно распространяться, но мы постепенно возвращаем контроль над ним. Это означает, что государственные меры эффективны». Министр также добавил, что пока не знает, когда карантинные меры будут отменены, и что правительство «не может допустить, чтобы жители Франции массово собирались везде» на новогодние праздники. «Мне нужно знать, является ли вакцина эффективной и надежной, и если она эффективна и надежна, то мы постараемся начать вакцинацию в начале 2021 года», — объявил глава министерства здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября около 30 депутатов Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом открыть магазины 27 ноября, в день «черной пятницы», когда большинство торговых центров устраивают распродажи. Об этом: Глава минздрава Франции о пандемии: «Пошла на спад»

12:41 17.11.2020 Появление все новых и новых вакцин от коронавируса не будет оказывать большого влияния на курс доллара. Об этом заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Об этом: Привлекательность доллара как «валюты-убежища» снижается — экономист

12:47 17.11.2020 Американская компания Pfizer может подать заявку на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе компании. Об этом: Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины в РФ

12:50 17.11.2020 Канада в период коронавируса. Фото: russian.news.cn

12:51 17.11.2020 Город Газа достиг нового «рекорда» по количеству ежедневных случаев заболевания коронавирусом, передает 17 ноября Jerusalem Post. Читайте также: В секторе Газа вновь обновлен «рекорд» по числу зараженных коронавирусом

13:00 17.11.2020 Работа в шахтах в грузинском городе Ткибули приостановлена на две недели, из-за того, что там выявили вспышку коронавируса. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба горнодобывающей компании Saknakhshiri («Грузуголь»). Об этом: Угроза коронавируса: в грузинском Ткибули приостановили работу шахт

13:12 17.11.2020 В Южной Осетии за последние сутки в результате тестирования 151 человека выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву. Читайте также: В Южной Осетии за сутки выявили более 30 носителей коронавируса

13:15 17.11.2020 На Украине назвали цифры, свидетельствующие о провале в туристической сфере из-за COVID-19. Подробности в материале: Количество туристов на Украине сократилась в четыре раза — Госстат

13:39 17.11.2020 На Украине по примеру европейских стран могут повторно ввести жёсткий карантин. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Об этом: На Украине не исключили введение трёхнедельного карантина

13:48 17.11.2020 Запланированные на 18 октября дебаты в Риксдаге с участием лидеров парламентских партий Швеции отменяются по причине новой волны распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. С требованием отмены дебатов 16 ноября выступила лидер «Центристов» Анни Лёф. Сегодня, 17 ноября, спикер риксдага и лидеры фракций всех партий провели встречу, на которой было решено, что встреча парламентских лидеров 18 октября будет отменена. «Это крайне необычно, я никогда такого еще не видел, с тех пор как начал следить за политикой в 1980-х годах», — прокомментировал решение парламентариев политический обозреватель SVT Матс Кнутсон. Подробности в материале: В парламенте Швеции отменили дебаты лидеров партий из-за пандемии

13:50 17.11.2020 Минздрав Монголии считает, что на границе с Россией, в аймаке Сэлэнгэ и Дархан-Уул вдоль железной дороги появился очаг заражения коронавирусом. Читайте также: Всем жителям приграничного района Монголии сделают тесты на COVID-19

13:55 17.11.2020 По мере роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, некоторые израильские курорты принимают израильских туристов. Послабления не ожидается до тех пор, пока уровень заражения не замедлится, говорится в сообщении Times of israel 17 ноября. Министерство здравоохранения Израиля сообщило утром 17 ноября, что накануне в стране было выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом, при этом торговые центры вновь открылись, а ряд отелей в специально отведенных туристических зонах были готовы приветствовать посетителей впервые за последние недели. Об этом: Израиль создаёт «особые туристические острова»

13:57 17.11.2020 Эпидемиологическая ситуация в Грузии, если не усилить меры по профилактике пандемии, станет драматической. С таким совместным заявлением, как передает телеканал «Имеди», 17 ноября выступили представители USAID и Центра исследования экономической политики в Грузии. Читайте подробнее: Эксперты в Грузии призвали усилить меры для борьбы с коронавирусом

14:00 17.11.2020 Количество новых случаев заражения в Турции за последние 24 часа с 16 по 17 ноября поднялось до самого высокого уровня за последнее время. Число пациентов с осложнениями увеличилось на 55% за последние 15 дней. Эксперты турецкого исследовательского центра сообщили, что «если темпы инфицирования ускорятся, то за два месяца число заражений в Турции увеличится до 200 тысяч». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah. Читайте также: В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

14:01 17.11.2020 Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил 17 ноября, что сделка, подписанная Израилем с фармацевтической компанией Moderna на закупку вакцины от коронавируса, не обеспечит достаточного количества доз для вакцинации всех израильтян. Об этом сообщает Ynet. Подробности в материале: Израиль ждёт вакцину от Moderna, но на всех ее не хватит: минздрав

14:09 17.11.2020 Согласно отчету Государственного управления социальной защиты населения Швеции за первую половину 2020 года болезнь COVID-19 стала третьей наиболее распространенной причиной смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter. В период с 1 января по 30 июня 2020 года в Швеции умерли 51 534 человека. От сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний скончались порядка 14 000 и 11 600 человек соответственно. От COVID-19 умерли более 5 500 человек. Наиболее высокая смертность от COVID-19 наблюдалась в апреле. Средний возраст умерших в первой половине 2020 года для женщин составил 82,5 года, для мужчин — 77,6 года. Ранее также прозвучали опасения, что пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция приведут к увеличению количества самоубийств. Однако статистические данные за первые шесть месяцев текущего года это не подтверждают. Читайте также: Названы самые распространенные причины смерти в Швеции

14:27 17.11.2020 Штат Техас в период коронавируса. Фото: russian.news.cn

14:43 17.11.2020 На Украине вторая баскетбольная команда в полном составе заразилась коронавирусом. Читайте подробнее: На Украине у игроков баскетбольного клуба выявили SARS-CoV-2

14:43 17.11.2020 Шесть футболистов сборной Украины не смогут принять участие в ближайшем матче Лиги наций из-за коронавируса. Читайте также: Шесть украинских футболистов не сыграют со Швейцарией из-за коронавируса

14:44 17.11.2020 Известие о том, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса, В своем телеграм-канале прокомментировал главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников: «Ещё в июле журнал Cell опубликовал статью, в которой говориться, что первоначальный коронавирус мутировал и теперь распространяется его вариант под маркировкой D614G. От вытеснил первоначальный «Уханьский» коронавирус, который теперь нигде в Мире уже и не встретишь! …». Подробности в материале: Доктор Мясников прокомментировал известие о коронавирусе — мутанте

15:10 17.11.2020 Ист-Провиденс, штат Род-Айленд, США (cc) Peter Rintels

15:48 17.11.2020 Парламент Украины не поддержал решение о смягчении «карантина выходного дня». Об этом: Верховная рада Украины не одобрила смягчение «карантина выходного дня»

16:13 17.11.2020 Польский экономический институт выпустил отчет «Европа 2050. Основные риски в эпоху после COVID-19». В нем эксперты оценили проблемы, с которыми Евросоюз может столкнуться в ближайшие десятилетия. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: Польские аналитики прогнозируют серьезные проблемы для ЕС в будущем

16:15 17.11.2020 В разгар пандемии коронавируса, которая в настоящее время особенно серьезно затронула ряд государств Центральной и Восточной Европы, дочь президента Польши Анджея Дуды отпраздновала свой День рождения в большой компании друзей. При этом в республике принят ряд ограничительных мер для соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает Dziennik. Читайте также: Дочь Дуды отметила День рождения в компании в разгар пандемии — Dziennik

17:09 17.11.2020 Люди в масках в Камеруне в период пандемии. (сс) Johnkekam

17:35 17.11.2020 Очередь к избирательному участку, Нью-Йорк, США (cc) Eden, Janine and Jim

18:28 17.11.2020 Узбекистан намерен построить в Киргизии два мобильных медицинских стационара — в Кадамжайском районе Баткенской области и в столице республики. Читайте также: Узбекистан построит два мобильных медстационара в Киргизии

18:36 17.11.2020 В Италии следует изменить перечень индикаторов, на которых основывается мониторинг ситуации с коронавирусом, с таким заявлением выступили главы регионов страны на встрече с министрами здравоохранения и регионального развития. Губернаторы предлагают упростить нынешние параметры, которые утверждались весной 2020 года. Также они призвали правительство установить правила проведения так называемых «быстрых» тестов, которые дают результат в течение нескольких минут. Об этом: Губернаторы Италии просят оценивать коронавирус по-новому

18:39 17.11.2020 В Киргизии семьям 29 медицинских работников, погибших от COVID-19, государство выплатило по 1 млн сомов (901 тысяче рублей). Читайте подробнее: В Киргизии компенсации за заражение коронавирусом получили лишь 479 медиков

18:40 17.11.2020 С начала эпидемии коронавирусом заразились около 126 тысяч несовершеннолетних граждан Италии, это около 12% от общего числа зараженных, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения. При этом врачи отметили, что подростки заражаются значительно чаще, чем маленькие дети. Зарегистрированы чуть более 36 тысяч зараженных в возрасте от 0 до 9 лет и около 90 тысяч — в возрасте от 10 до 19 лет. Читайте также: Итальянские подростки заражаются коронавирусом вдвое чаще, чем дети

18:47 17.11.2020 Ситуация с распространением коронавируса в тюрьмах Италии продолжает осложняться, заявили представители профсоюза работников исправительной системы. Число выявленных случаев быстро растет, при этом, как отметили в профсоюзе, работники тюрем заражаются чаще (936 случаев 16 ноября), чем заключенные (758 случаев в тот же день). В профсоюзе требуют от правительства оказания помощи в обеспечении санитарной безопасности сотрудников. Подробности в материале: Работники тюрем Италии заражаются коронавирусом чаще, чем заключенные

18:51 17.11.2020 В Киргизии заемщики, чей кредит не превышает 100 тысяч сомов (91 тысячи рублей), освобождаются от уплаты начисляемых банками или микрокредитными организациями процентов на три месяца. Подробности в материале: Киргизстанцев на три месяца освободили от уплаты процентов по кредитам

19:14 17.11.2020 Сообщения о скором появлении вакцины от коронавируса дают надежду на «свет в конце тоннеля», заявил министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери. Италия переживает крайне непростой период, но следует помнить о том, что это последний настолько тяжелый отрезок, нужно сосредоточить усилия и сделать все необходимое для восстановления экономики страны, отметил министр. Читайте подробнее: Министр экономики Италии считает вакцину от COVID «светом в конце тоннеля»

19:45 17.11.2020 Аэропорт Хосе Марти. Гавана (cc) Rojinegro81

20:05 17.11.2020 С 13 ноября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 61 человека. Такие данные 17 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 225 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 192 439 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 15 084 человека. По состоянию на 17 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 167 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 974 пациента. 1 288 пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас находятся на стационарном лечении. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончался еще 61 человек

20:07 17.11.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 30 495 случаев заражения коронавирусом. 17 878 пациентов уже здоровы. 849 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 768 человек. Читайте также: В Косово с начала пандемии выявили свыше 30 тысяч носителей коронавируса

20:11 17.11.2020 По данным на17ноября, в Италии умерли46 464человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на731, суточный прирост стал самым большим с апреля 2020 года. Днем ранеечисло умерших носителей вируса увеличилосьна504. Выздоровели457 798человек, за сутки этот показатель увеличился на15 434(днем ранее — на21 554). Число подтвержденных носителей выросло на32 191(днем ранее — на27 354). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 238 072 (около 2% населения страны). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: количество смертей вернулось к уровню апреля 2020

20:15 17.11.2020 Левые организации вышли на демонстрацию в ознаменование годовщины студенческого восстания 1973 года, жестоко подавленного военной хунтой. Полиция разогнала левых, так как они нарушали ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Читайте также: Полиция разогнала демонстрацию в Афинах

20:47 17.11.2020 Миссия группы российских медицинских работников в Узбекистане. Источник: minzdrav. uz

21:15 17.11.2020 637 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 14 685 человек, из них 7 158 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 412 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: Коронавирус побил новый антирекорд по заражениям в Албании

21:27 17.11.2020 Спортсменки в масках на тренировке. (сс) K.M. Klemencic

21:55 17.11.2020 В Турции вводится частичный комендантский час в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте также: В Турции вводится комендантский час по выходным из-за коронавируса

21:59 17.11.2020 В мире за последние сутки зафиксирован 456 751 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 54 771 888 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 456 тысяч случаев заражения коронавирусом

22:38 17.11.2020 Российские военные медики в Абхазии с заболевшими COVID-19. Источник: function.mil.ru

22:39 17.11.2020 В Черногории по данным института общественного здравоохранения, за сутки выявили 619 новых носителей коронавируса. Зарегистрировано девять смертей. Самому старшему пациенту было 83 года, а самому молодому — 45 лет. Подробности в материале: В Черногории неуклонно растет число новых случаев заражения коронавирусом

22:59 17.11.2020 Пожилая женщина в маске и перчатках. Цюрих. (сс) Silvision

23:40 17.11.2020 В Хорватии в течение нескольких дней проводятся дискуссии о праздновании дня памяти жертв Вуковара и Шкабрне в ходе Гражданской войны в Хорватии 1991−1995 годов. На заседании правительства 17 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о том, что «колонна памяти» 18 ноября почтит память хорватских жертв в Вуковаре и Шкабрне. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте также: В Хорватии отметят День памяти жертв гражданской войны, несмотря на COVID-19

23:43 17.11.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 45 491 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 437 пациентов. Об этом во вторник, 17 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 45 522 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,036 млн. Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пандемия вируса SARS-CoV-2 в стране «пошла на спад». Министр также добавил, что пока не знает, когда карантинные меры будут отменены, и что правительство «не может допустить, чтобы жители Франции массово собирались везде» на новогодние праздники. Подробности в материале: Во Франции за сутки от SARS-CoV-2 скончались 437 человек

00:00 18.11.2020 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам G20 с призывом выделить $28 млрд на инициативу по борьбе с пандемией коронавируса. Читайте подробнее: Генсек ООН призвал страны G20 выделить $28 млрд на вакцинацию от COVID-19

00:27 18.11.2020 В Израиле за минувшие сутки выявили 600 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Израиле выявили 600 зараженных коронавирусом за сутки

01:49 18.11.2020 Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 5 911 758, в том числе и выявленные за последние сутки — 35 294. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения. Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 5,9 млн

01:56 18.11.2020 Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 17 ноября понизились, отражая смену оптимистического настроя участников рынка по поводу американской вакцины против коронавируса от компании Moderna на тревогу на фоне данных о значительном приросте числа инфицированных SARS-CoV-2 в США. Читайте подробнее: Уолл-стрит завершила день «откатом» — снижением основных индексов

02:46 18.11.2020 В Словении 17 ноября за последние 24 часа было зафиксировано 1388 новых случаев заражения коронавирусом и скончалось еще 45 человек, пострадавших от последствий инфицирования COVID-19. Это самый высокий показатель за один день, заявили в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте подробнее: В Словении зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом

02:48 18.11.2020 В Великобритании за прошедшие сутки скончались 598 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба британского минздрава. Подробности в материале: В Великобритании за сутки скончались почти 600 пациентов с COVID-19

03:23 18.11.2020 Санта Клаус отменил запланированный визит в Японию из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK. Подробности в материале: Санта Клаус отменил ежегодную поездку в Японию из-за коронавируса

03:32 18.11.2020 Временный председатель Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 87-летний законодатель 17 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Об этом: В США коронавирусом заразился 87-летний председатель Сената

04:12 18.11.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 313 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 300 зараженных коронавирусом