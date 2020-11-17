Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Поздним вечером 16 ноября на кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошло несколько массовых аварий? в результате которых пострадали люди. Об этом сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в одной из социальных сетей.

Группа в vk «ДТП и ЧП в СПб» ДТП на КАД.

Около 20 часов 16 ноября ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе 99-го км внешнего кольца, между проспектами Косыгина и Шафировским.

«Два легковых автомобиля столкнулись со стоявшим в четвертой полосе легковым автомобилем, — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». — Через десять минут в этом же месте столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой и легковой автомобили. В это же время на км 99+680 также столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой и легковой автомобили».

Как сказали ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения двух автомобилей с последующим наездом на третий, пострадал мужчина. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Еще одно массовое ДТП с тремя автомобилями произошло около полуночи на 64-ом км внутренней стороне КАД, перед съездом на Московское шоссе.

«Один тяжелый, скорую вызвали, один средний. Как я понял? кто-то кого-то догнал не кисло, одна из машин по виду перевертыш», — написал один из очевидцев Алексей И.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП с участием «Мерседеса», «Шевроле» и ВАЗ пострадали водитель и пассажир «Мерседеса». Они получили травмы легкой степени тяжести.

Позже, около пяти часов утра, здесь же в грузовой автомобиль дорожной службы врезалось такси.

Добавим, как пояснили в Упрдор «Северо-Запад», по факту произошедших ДТП претензий к дорожным службам нет.