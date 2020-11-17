Москва, 17 ноября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей, сообщает 17 ноября официальный сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ, их направят в регионы на социальные выплаты на детей от трёх до семи лет. Такие выплаты производятся ежемесячно, а дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения числа детей, чьи родители имеют право на поддержку.

«Их в России уже более 4,2 млн человек», — говорится в сообщении.

Размер одного пособия меняется в зависимости от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, составляя половину от этой суммы. В среднем в России родители получают порядка 5,5 тыс. рублей.

Право на получение пособия имеют семьи с низкими доходами.