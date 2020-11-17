Ярославль, 17 ноября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Жители дома-памятника в центре Ярославля обратились в регионального отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь решить вопрос с управлением дома. Об этом сообщает сайт ОНФ.

Onf.ru Проблемный дом в Ярославле

Дома № 45 на Республиканской улице был построен в середине XIX века. В здании в разное время находились управа, училище, богадельня и редакция книгоиздательства Константина Некрасова.

Как рассказали жители общественникам, причиной бед стал неудачный капитальный ремонт крыши, проведенный в 2017 году. Из-за нарушения технологии верхние этажи затопило осадками.

«С фасада буквально смыло штукатурку. В моей квартире прогнили потолочные перекрытия, в другой — в отопительный период внутрь стены затекает вода. Предположительно это конденсат от проложенных на чердаке труб отопления с некачественной изоляцией», — рассказала представительница инициативной группы жителей Екатерина Быкова.

В части дома отключён газ из-за отсутствия вентиляции. В октябре 2020 года от дома отказалась управляющая компания. Перейти на непосредственное управление и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями жители не могут, так как в условиях пандемии коронавируса прием граждан ограничен.

«Содержание и ремонт дома-памятника — это огромные затраты денег и серьезная ответственность. Очевидно, что жителям нужна помощь. Мы призвали городские власти посодействовать в разрешении накопившихся проблем и ускорить заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Бородина.

Общественники предложили представителю инициативной группы жителей пройти бесплатное обучение в дистанционной школе «Ярославский управдом». Активисты ОНФ также договорились с областной общественной организацией «Ваше право» о юридических консультациях для жителей.