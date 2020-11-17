Оренбург, 17 ноября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 16 ноября на ул. Промышленной произошло ЧП. Легковой автомобиль протаранил железную дверь в подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

УМВД по Оренбургской области Последствия аварии

По данным ведомства, двигаясь, по дороге во дворе дома мужчина не справился с управлением. В момент авария водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Травмированному 35-летнему водителю потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, но впоследствии отпущен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.