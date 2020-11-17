Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга вот уже несколько недель не могут приобрести в городских аптеках многие нужные лекарства. Это касается и назначаемых при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции препаратов, целого ряда витаминов, а также антибиотиков и лекарств, которые выписывают для лечения других заболеваний. Из-за чего сложилась такая ненормальная ситуация?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Эффект ковида

Нехватка ряда лекарственных препаратов в аптеках Петербурга и Ленинградской области начала ощущаться еще в октябре, когда рост числа зараженных коронавирусом начал приближаться к тысяче человек в сутки. Первыми то исчезали, то появлялись популярные противовирусные препараты, эффективность которых в случае с коронавирусом никем не доказана. Тем не менее грипп и другие ОРВИ никто не отменял, и такие лекарства в любом случае весьма необходимы в осенне-зимний сезон.

А с начала ноября, когда показатель заболеваемости ковидом преодолел психологический рубеж в тысячу случаев в сутки, с прилавок многих аптек пропали не только рекомендуемый специалистами витамин D, препараты с содержанием цинка и антибиотики, на которые многие горожане по какой-то причине возлагают излишние надежды в случае заражения, но и лекарства, вообще никак не относящиеся к лечению COVID-19, в том числе импортного производства.

Дарья Драй ИА REGNUM Аптека в Петербурге

«Если заказывать у наших поставщиков, то заказы поступают быстро, — пояснила ИА REGNUM обычный порядок реагирования на дефицит оператор одной из крупных аптечных сетей Петербурга и Ленобласти. В данном случае речь шла о лекарстве для лечения подагры. — Однако сейчас лекарства нет у поставщиков, и когда оно появится у них, мы, к сожалению, не знаем».

Всё дело в маркировке?

По словам эксперта фармрынка России, провизора Ирины Булыжной, дефицит лекарств наблюдается не только в Петербурге и Ленобласти, а во всех регионах России. Это происходит из-за совокупности факторов, в числе которых сезонное увеличение заболеваемости и госпитализаций.

«Большая доля антибиотиков идет в больницы и, соответственно, как только в аптеках начинает что-то пропадать, всё это начинают скупать. Я знаю, что в аптеках наблюдается ажиотажный спрос на антибиотики. Я не понимаю, зачем это (ажиотажную скупку) делать, — говорит собеседница агентства. — По словам министра промышленности Дениса Мантурова, потребление [лекарств] выросло в 15 раз, такое никто не мог спрогнозировать! Но я думаю, что всё началось с введением маркировки».

По словам эксперта, именно после запуска маркировки в аптечных сетях начались сбои. Потом, как указала Булыжная, было объявлено об упрощении процедуры маркировки, однако принципиально ситуацию это уже не изменило.

«Они просто изменили ее. Например, аптека может выставлять товар, который к ней пришел, введя в систему, что она товар получила, не дожидаясь ответа от системы, поскольку раньше от системы можно было дожидаться ответа несколько дней. Но саму маркировку не остановили. Это тоже вносит свой диссонанс. Думаю, пошло с этого, а затем вмешался коронавирус, появился ажиотажный спрос, и всё покатилось, как снежный ком», — подытожила собеседница агентства.

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С мнением эксперта согласился и генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его словам, из-за введения 1 июля неотлаженной системы маркировки, которая «бесконечно делает сбои и аварии», лекарства не проходят всю цепочку поставки.

«Мы на каждом этапе обязаны уведомить Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и дождаться ответа, который может идти десять суток, — отметил специалист. — Принятое в начале ноября постановление несколько облегчило работу дистрибьютеров и аптек, но только отчасти».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Что касается повышенного спроса на многие препараты, то, как заверил Дмитриев, к нему фармацевты были готовы.

«У нас есть опыт весны, мы работали при повышенном спросе, увеличили производственные мощности. Весной у нас дефицита не было и не было маркировки, а сейчас у нас наблюдается и то, и другое. Мое мнение — в первую очередь виновата эта система», — подытожил эксперт.

«Скупают как гречку»

В свою очередь в ЦРПТ корреспонденту ИА REGNUM указали, что на сегодняшний день в России в обороте находятся всего 10−15% маркированных лекарств от общего числа препаратов.

«Если общее число препаратов около 9−10 млрд в год, а промаркировано около миллиарда, что происходит с остальными 90% — не могу прокомментировать, — пояснил представитель Центра развития перспективных технологий. — Маркировка недели три как переведена в уведомительный режим и на наличие препаратов в аптеках никак не влияет».

В ЦРПТ убеждены, что перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов в уведомительный режим позволил устранить сложности с партиями маркированных лекарств, которые возникали у ряда участников оборота в силу их не полной готовности.

«Как признают компании фармацевтической отрасли, скорость движения препаратов между дистрибьюторами и аптеками возросла, затруднений нет, партии лекарств, с которыми возникали сложности, разблокированы и доходят до потребителей», — отметили в ЦРПТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в аптеке

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Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтверждает тот факт, что из-за кратного повышения спроса и перебоев в работе системы маркировки в аптеках действительно наблюдается дефицит лекарственных препаратов.

«Несмотря на то, что вышло постановление правительства от 2 ноября, которое облегчило работу для аптечных организаций и отчасти дистрибьюторов, у производителей товара, который не был допущен к продаже, остались проблемы. Поэтому оперативно не все выводят в обращение лекарственные препараты», — отметила собеседница агентства.

Добавим, что петербургские власти твёрдо убеждены, что дефицит лекарств в городских аптеках связан прежде всего с повышенным спросом у покупателей. Так, губернатор Северной столицы Александр Беглов, комментируя возникшую проблему, заявил: «Пока определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех».

В региональном управлении Росздравнадзора по запросу ИА REGNUM оперативно не смогли прокомментировать ситуацию с лекарственным обеспечением жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. С позицией этого ведомства, если она будет сформулирована, мы ознакомим читателей позже.