Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2020, 09:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыли аллею славы и благодарности медицинским работникам «Спасибо за жизнь!». Зелёная зона в Советском районе появилась неподалёку от областной клинической больницы, передаёт ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Закладка Аллеи славы и благодарности медицинским работникам в Ростове-на-Дону

«Символично, что деревья, которые традиционно являются символами жизни, будут расти в непосредственной близости с тем местом, где врачи борются за жизни людей. Аллея славы и благодарности — это проявление искренней признательности людям в белых халатах от всех жителей Советского района. Мы в неоплатном долгу перед ними. И об этом будет напоминать каждое дерево, которое мы высадим на этой аллее», — отметил и. о. главы администрации города Юрий Овчинников.

Педагоги и школьники высадили на улице Благодатной более полусотни кустарников можжевельника. Ранее на аллее были высажены шаровидные клёны.