Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга собираются с 2021 года увеличить взносы с граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов на три рубля с квадратного метра для всех типов жилья. Соответствующий проект опубликован на портале антикоррупционной экспертизы. Новый тариф будет варьироваться от 11 до 12 рублей за 1 кв. метр в зависимости от типа жилья, всего их десять.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Планы по увеличению тарифа для граждан объясняются тем, что чиновники отказались предусмотреть в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год ассигнования в 3,5 млрд рублей для софинансирования Фонда капремонта, при этом разработанная ранее программа капремонта на будущий год осталась без изменений. Таким образом, единственным вариантом осталось повышение тарифа для граждан, что и предлагается сделать.

Наибольшая плата — в 12 рублей за 1 кв. метр — предусмотрена для жителей домов дореволюционной постройки с лифтом. Наименьшая — 11 рублей за 1 кв. метр — для кирпичных домов 1970−80 годов без лифта. Все остальные типы домов укладываются в эту «вилку».

Проект постановления городского правительства «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» будет рассмотрен в Смольном.

Напомним, что с начала 2020 года тарифы взносов на капремонт в Петербурге уже выросли с 4−5 рублей за 1 кв. метр до 8−9 рублей.

Ранее петербуржцы и оппозиционные депутаты Заксобрания просили власти снять с граждан оплату за капитальный ремонт из-за кризиса с пандемией, но ничего не добились.