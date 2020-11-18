Сверка позиций и подписание декларации: XII саммит БРИКС – все новости
Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 17 ноября 2020 года приняли участие в XII саммите стран — участниц БРИКС. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подвели итоги российского председательства в БРИКС в 2020 году, а также «сверили часы» в связи с предстоящим 21−22 ноября саммитом G20.
Встреча прошла под председательством президента РФ Владимира Путина.
Ключевые договорённости будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов.
О самых важных заявлениях в ходе саммита рассказывает ИА REGNUM.
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Путин: в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка БРИКС.
Путин: страны БРИКС имеют страховочный инструмент — пул общих валютных резервов на 100 млрд долларов.
Путин: важно использовать механизм межбанковского сотрудничества БРИКС.
Путин: продолжается взаимодействие на культурно-гуманитарном направлении. В виртуальном формате состоялся и кинофестиваль БРИКС.
Путин: ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной.
Путин: многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии.
Путин: в сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Россия предприняла самые активные усилия <…> в посредничестве.
Путин: важно, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются. Созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.
Путин: к нашему саммиту подготовлена «Антитеррористическая стратегия БРИКС».
Путин: участники БРИКС последовательно выступают за развитие отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями.
Путин: в связи с проведением саммита «Группы двадцати» отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов близки или совпадают.
Путин: Россия придаёт и будет придавать первоочередное внимание развитию БРИКС, его укреплению на международной арене.
Страны БРИКС оказались лучше подготовлены к эпидемии коронавируса, чем многие другие государства. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Об этом: Путин назвал особое преимущество стран БРИКС в период эпидемии коронавируса
Страны БРИКС готовятся к запуску производства российской вакцины Sputnik V. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте подробнее: Путин: страны БРИКС разместят производство вакцины РФ против коронавируса
Российские вакцины от коронавируса эффективны, но массовое производство их — отдельная проблема, которая требует решения. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Подробности в материале: Путин призвал БРИКС объединить усилия по производству вакцин от COVID-19
Работы над созданием центра разработки и исследования вакцин стран БРИКС должны быть ускорены. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте подробнее: Путин: надо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС
Банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте подробнее: Путин назвал объём резервов Банка развития БРИКС для борьбы с пандемией
В Москве появится филиал Банка развития БРИКС, который будет заниматься программами кредитования на всём евразийском пространстве. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Подробности в материале: В Москве появится филиал Банка развития БРИКС — Путин
В мире сохраняется множество очагов политической нестабильности. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте также: Путин: ситуация с глобальной безопасностью остаётся сложной
Президент России Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации в Ираке сохраняются.
Об этом: Путин заявил о сохраняющемся риске обострения ситуации в Ираке
Конфликт в Нагорном Карабахе может для полностью разрешиться при посредничестве России. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте также: Путин: в Нагорном Карабахе есть условия для полного урегулирования кризиса
Страны БРИКС последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими международными организациями и структурами. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте также: Путин назвал непреложные принципы сотрудничества БРИКС
Подходы БРИКС и G20 схожи по многим пунктам и направлениям. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Об этом: Путин: позиции G20 и БРИКС по многим пунктам близки или совпадают
Россия придаёт первоочередное внимание дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил страны БРИКС за слаженную работу на фоне эпидемии
Президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются.
Читайте подробнее: Путин заявил о соблюдении договорённостей по Карабаху
Китай продемонстрировал всему миру, как можно успешно бороться с новым коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на заседании БРИКС.
«Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться», — подчеркнул российский президент.
Читайте подробнее: Путин: Китай показал всему миру, что коронавирус можно победить
Неформальное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) выступает за развитие конструктивных отношений с другими государствами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС.
«Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями», — сказал Путин.
Об этом: БРИКС выступает за развитие отношений с другими странами — Путин
Подходы государств БРИКС к вопросам повестки «Большой двадцатки» близки или совпадают. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции.
Он пояснил, что говорит в том числе о вопросах реформирования таких международных структур как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: Страны БРИКС близки в подходах к работе G20 — Путин
Предложение председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине актуально в условиях пандемии коронавируса. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции.
«Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях», — подчеркнул Путин, взяв слово после выступления китайского лидера.
Читайте подробнее: Путин одобрил идею о симпозиуме БРИКС по традиционной медицине
Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС согласился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в том, что весь мир является одной семьёй, но при этом добавил, что «в семье не без урода».
Читайте подробнее: «В семье не без урода»: Путин рассказал о проблеме терроризма
Обстановка в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в странах Персидского залива может обостриться. Дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке, так, в Ливии и Йемене продолжаются бои, а политическое урегулирование в Сирии требует усилий. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС в формате видеоконференции.
Об этом: Путин назвал страны с угрозой обострения обстановки
По итогам саммита БРИКС одобрена Московская декларация с планами объединения до 2025 года, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин.
В заявлении содержится антитеррористическая стратегия и обновленная стратегия экономического партнерства объединения на период до 2025 года.
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Сотрудничество стран-членов БРИКС в разных сферах является примером успешной кооперации государств, которые вдумчиво реагируют на современные вызовы, ответственно относятся к вопросам обеспечения безопасности, выступают с позиций защиты национальных суверенитетов и уважения к международному праву, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») по итогам саммита БРИКС.
«Это важный сигнал для остальных членов мирового сообщества в нынешних условиях нестабильности. Президент России Владимир Путин как всегда четко обозначил приоритеты и задачи, которые наша страна считает важными для успешного развития БРИКС. Главной целью для всех государств всегда будет оставаться человек, ради благополучия которого и должно осуществляться сотрудничество наших государств», — подчеркнул депутат.
Государства объединения БРИКС являются сторонниками выработки юридически обязывающего инструмента по предотвращению вывода вооружений в космос, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной 17 ноября на официальном сайте Кремля.
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Страны БРИКС призывают как можно скорее выработать и принять на уровне ООН всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом, сообщает 17 ноября пресс-служба Кремля.
Об этом заявлено в тексте московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованном на официальном сайте Кремля.
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Страны БРИКС выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) для решения глобальных экономических проблем, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС.
Подробности в материале: Страны БРИКС выступили в поддержку реформы ВТО
XII Саммит БРИКС. Цитата из трансляции.
Напомним, по итогам саммита БРИКС была одобрена Московская декларация с планами объединения до 2025 года.
Владимир Путин в ходе саммита поздравил с днём рождения президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и пожелал ему «крепкого здоровья, успехов в его деятельности на благо дружественного нам народа ЮАР».