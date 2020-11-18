Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 17 ноября 2020 года приняли участие в XII саммите стран — участниц БРИКС. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подвели итоги российского председательства в БРИКС в 2020 году, а также «сверили часы» в связи с предстоящим 21−22 ноября саммитом G20. Встреча прошла под председательством президента РФ Владимира Путина. Ключевые договорённости будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов. О самых важных заявлениях в ходе саммита рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM ОБЛОЖКА Владимир Путин

14:16 17.11.2020 Путин: в скором времени в Москве откроется региональный филиал банка БРИКС.

14:16 17.11.2020 Путин: страны БРИКС имеют страховочный инструмент — пул общих валютных резервов на 100 млрд долларов.

14:16 17.11.2020 Путин: важно использовать механизм межбанковского сотрудничества БРИКС.

14:17 17.11.2020 Путин: продолжается взаимодействие на культурно-гуманитарном направлении. В виртуальном формате состоялся и кинофестиваль БРИКС.

14:18 17.11.2020 Путин: ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной.

14:18 17.11.2020 Путин: многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии.

14:19 17.11.2020 Путин: в сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Россия предприняла самые активные усилия <…> в посредничестве.

14:19 17.11.2020 Путин: важно, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются. Созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.

14:20 17.11.2020 Путин: к нашему саммиту подготовлена «Антитеррористическая стратегия БРИКС».

14:21 17.11.2020 Путин: участники БРИКС последовательно выступают за развитие отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями.

14:21 17.11.2020 Путин: в связи с проведением саммита «Группы двадцати» отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов близки или совпадают.

14:22 17.11.2020 Путин: Россия придаёт и будет придавать первоочередное внимание развитию БРИКС, его укреплению на международной арене.

14:22 17.11.2020 Страны БРИКС оказались лучше подготовлены к эпидемии коронавируса, чем многие другие государства. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Об этом: Путин назвал особое преимущество стран БРИКС в период эпидемии коронавируса

14:26 17.11.2020 Страны БРИКС готовятся к запуску производства российской вакцины Sputnik V. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте подробнее: Путин: страны БРИКС разместят производство вакцины РФ против коронавируса

14:27 17.11.2020 Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

14:30 17.11.2020 Российские вакцины от коронавируса эффективны, но массовое производство их — отдельная проблема, которая требует решения. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Подробности в материале: Путин призвал БРИКС объединить усилия по производству вакцин от COVID-19

14:33 17.11.2020 Работы над созданием центра разработки и исследования вакцин стран БРИКС должны быть ускорены. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте подробнее: Путин: надо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС

14:39 17.11.2020 Банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте подробнее: Путин назвал объём резервов Банка развития БРИКС для борьбы с пандемией

14:45 17.11.2020 В Москве появится филиал Банка развития БРИКС, который будет заниматься программами кредитования на всём евразийском пространстве. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Подробности в материале: В Москве появится филиал Банка развития БРИКС — Путин

14:51 17.11.2020 В мире сохраняется множество очагов политической нестабильности. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте также: Путин: ситуация с глобальной безопасностью остаётся сложной

14:53 17.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации в Ираке сохраняются. Об этом: Путин заявил о сохраняющемся риске обострения ситуации в Ираке

14:55 17.11.2020 Конфликт в Нагорном Карабахе может для полностью разрешиться при посредничестве России. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте также: Путин: в Нагорном Карабахе есть условия для полного урегулирования кризиса

15:02 17.11.2020 Страны БРИКС последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими международными организациями и структурами. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте также: Путин назвал непреложные принципы сотрудничества БРИКС

15:07 17.11.2020 Подходы БРИКС и G20 схожи по многим пунктам и направлениям. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Об этом: Путин: позиции G20 и БРИКС по многим пунктам близки или совпадают

15:09 17.11.2020 Россия придаёт первоочередное внимание дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС. Читайте подробнее: Путин поблагодарил страны БРИКС за слаженную работу на фоне эпидемии

15:10 17.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются. Читайте подробнее: Путин заявил о соблюдении договорённостей по Карабаху

15:11 17.11.2020 Китай продемонстрировал всему миру, как можно успешно бороться с новым коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на заседании БРИКС. «Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться», — подчеркнул российский президент. Читайте подробнее: Путин: Китай показал всему миру, что коронавирус можно победить

15:24 17.11.2020 Неформальное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) выступает за развитие конструктивных отношений с другими государствами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС. «Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями», — сказал Путин. Об этом: БРИКС выступает за развитие отношений с другими странами — Путин

15:31 17.11.2020 Подходы государств БРИКС к вопросам повестки «Большой двадцатки» близки или совпадают. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции. Он пояснил, что говорит в том числе о вопросах реформирования таких международных структур как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: Страны БРИКС близки в подходах к работе G20 — Путин

15:41 17.11.2020 Предложение председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине актуально в условиях пандемии коронавируса. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции. «Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях», — подчеркнул Путин, взяв слово после выступления китайского лидера. Читайте подробнее: Путин одобрил идею о симпозиуме БРИКС по традиционной медицине

15:48 17.11.2020 Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС согласился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в том, что весь мир является одной семьёй, но при этом добавил, что «в семье не без урода». Читайте подробнее: «В семье не без урода»: Путин рассказал о проблеме терроризма

15:52 17.11.2020 Обстановка в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в странах Персидского залива может обостриться. Дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке, так, в Ливии и Йемене продолжаются бои, а политическое урегулирование в Сирии требует усилий. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС в формате видеоконференции. Об этом: Путин назвал страны с угрозой обострения обстановки

16:15 17.11.2020 Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. brics-russia2020.ru

16:35 17.11.2020 По итогам саммита БРИКС одобрена Московская декларация с планами объединения до 2025 года, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин. В заявлении содержится антитеррористическая стратегия и обновленная стратегия экономического партнерства объединения на период до 2025 года. Читайте также: Путин заявил о принятии Московской декларации БРИКС

17:02 17.11.2020 Сотрудничество стран-членов БРИКС в разных сферах является примером успешной кооперации государств, которые вдумчиво реагируют на современные вызовы, ответственно относятся к вопросам обеспечения безопасности, выступают с позиций защиты национальных суверенитетов и уважения к международному праву, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») по итогам саммита БРИКС. «Это важный сигнал для остальных членов мирового сообщества в нынешних условиях нестабильности. Президент России Владимир Путин как всегда четко обозначил приоритеты и задачи, которые наша страна считает важными для успешного развития БРИКС. Главной целью для всех государств всегда будет оставаться человек, ради благополучия которого и должно осуществляться сотрудничество наших государств», — подчеркнул депутат.

17:10 17.11.2020 Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

17:36 17.11.2020 XII Саммит БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru.

17:57 17.11.2020 Государства объединения БРИКС являются сторонниками выработки юридически обязывающего инструмента по предотвращению вывода вооружений в космос, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной 17 ноября на официальном сайте Кремля. Читайте также: Страны БРИКС выступили против размещению вооружений в космосе

18:32 17.11.2020 Страны БРИКС призывают как можно скорее выработать и принять на уровне ООН всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом, сообщает 17 ноября пресс-служба Кремля. Об этом заявлено в тексте московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованном на официальном сайте Кремля. Читайте также: В БРИКС призвали принять конвенцию ООН о борьбе с терроризмом

18:40 17.11.2020 Страны БРИКС выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) для решения глобальных экономических проблем, говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС. Подробности в материале: Страны БРИКС выступили в поддержку реформы ВТО

18:57 17.11.2020 Президент Южной Африки Сирил Рамафоса на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

18:57 17.11.2020 XII Саммит БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

18:57 17.11.2020 Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. brics-russia2020.ru

19:43 17.11.2020 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на XII Саммите БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru.

20:35 17.11.2020 Президент России Владимир Путин на XII Саммите БРИКС. Цитата из трансляции. kremlin.ru…

21:23 17.11.2020 XII Саммит БРИКС. Цитата из трансляции. Источник: brics-russia2020.ru

22:36 17.11.2020 Председатель делового совета БРИКС Сергей Катырин на саммите БРИКС. Цитата из трансляции. brics-russia2020.ru.

22:56 17.11.2020 Президент Нового банка развития Маркос Прадо Троихо на саммите БРИКС. Цитата из трансляции brics-russia2020.ru.

07:28 Напомним, по итогам саммита БРИКС была одобрена Московская декларация с планами объединения до 2025 года.