Москва, 17 ноября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в декабре 2020 года — январе 2021 года рассмотрит банкротные иски банка «Открытие» к двум бывшим топ-менеджерам. Соответствующие иски поданы к Константину Чигиреву и Антону Сбытову, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Оба иска от банка поступили в суд 12 ноября 2020 года. Претензии к Чигиреву, который ранее занимал пост директора по информационной безопасности, приняла к производству судья Петрушина. Сумма вменяемого долга пока неизвестна. Иск начнут рассматривать 19 января 2021 года.

Иск к бывшему вице-президенту Антону Сбытову принят судьёй Васильевой 13 ноября 2020 года. Слушания намечены на 15 декабря 2020 года. Финансовый управляющий предлагается из Ассоциации СОАУ «Меркурий».

Напомним, ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» подконтролен Центробанку России. Ранее «Открытие» взыскало с ряда бывших топ-менеджеров более 115 млн рублей.

С 2017 года «Открытие» проходило процедуру оздоровления. Временной администрацией была назначена управляющая компания фонда консолидации банковского сектора.

На сегодня банк входит в список системно значимых и в топ-10 по размеру активов.