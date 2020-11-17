Оренбург, 17 ноября, 2020, 06:55 — ИА Регнум. Назначен врио главы УФССП по Оренбургской области. Им стал старший лейтенант внутренней службы Руслан Шерстнёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

56.fssp.gov.ru Врио руководителя Управления ФССП России по Оренбургской области – главного судебного пристава Оренбургской области Руслан Шерстнёв

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов с рабочим визитом посетил Оренбуржье и представил руководству области и коллективу областного УФССП нового руководителя ведомства.

Руслан Шерстнёв работает в органах юстиции с 1999 года. Ранее замещал должность заместителя руководителя УФССП России по Башкирии, награжден ведомственными наградами.

Напомним, пост главного судебного пристава Оренбургской области стал вакантным после того, как в мае 2020 года Алексей Очкалов возглавил УФССП по Калининградской области. С этого времени врио главного судебного пристава Оренбуржья была подполковник внутренней службы Галина Косогорская — заместитель главы УФССП по региону.