Москва, 17 ноября, 2020, 05:49 — ИА Регнум. Правительство России изучает возможность ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По его словам, этот вопрос рассматривается в рамках возможной оптимизации правительства. Хинштейн отметил, что попытка разделить исполнительную власть на три уровня оказалась неудачной. Теперь в правительстве думают об объединении или упразднении ряда структур.

«Есть два агентства и одна служба. К службе вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается», — отметил Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о подготовке решения по оптимизации органов исполнительной власти. По его словам, уже проведена работа по анализу федеральных органов исполнительной власти и созданы соответствующие решения.