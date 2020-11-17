Москва, 17 ноября, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил многомиллионный иск Минобороны РФ к единственному в России производителю боевых машин пехоты — ПАО «Курганский машиностроительный завод» («Курганмашзавод»). Также частично был удовлетворён и встречный иск предприятия из дивизиона госкорпорации «Ростех» к министерству — возмещены затраты на госпошлину. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Министерство требовало с завода 75 766 620,5 рубля, которые фигурировали как неустойка за просрочку поставки продукции в 2017 году, а завод, в свою очередь, настаивал на взыскании с Минобороны РФ «неустойки за просрочку оплаты окончательного расчёта в размере 2 724 102,16 рубля».

В основе претензий госведомства был госконтракт на изготовление и поставку бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л. Цена сделки составляла 279 013 537 рублей.

Судья частично удовлетворил претензии сторон друг к другу, существенно снизив суммы: в пользу министерства взыскано 5 197 510,67 рубля, в пользу завода — только госпошлина в размере 73 745 рублей.