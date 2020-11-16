Сыктывкар, 16 ноября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В Коми сегодня начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Rkomi.ru В Центре управления регионом. Сыктывкар

ЦУР будет обрабатывать все виды обращений, сообщений и жалоб, в том числе, опубликованные в соцсетях, контролировать сроки и качество обработки поступивших сигналов.

«Основной эффект от деятельности Центра управления регионом — повышение уровня и качества обратной связи с гражданами. ЦУР позволит оперативно анализировать проблемы республики, выявлять недочёты в работе органов власти и предпринимать меры для недопущения их повторного возникновения. Жители Коми смогут вести диалог с властью и принимать активное участие в решении проблем региона», — отметил глава Коми Владимир Уйба.

Напомним, до 1 декабря ЦУРы должны быть открыты во всех регионах страны по поручению президента Владимира Путина.