Хьюстон, США, 16 ноября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Именитый защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден ранее заявил, что хочет покинуть «Рокетс». Стала известна причина его желания. Защитник стремится к титулам и ищет команду, претендующую на чемпионство, информирует журналист Шэмс Чарания.

Derral Chen Джеймс Харден

По данным источника, «Бруклин» и «Филадельфия» являются главными претендентами на игрока.

«Рокетс», естественно, намерены сохранить свою звезду. Их устроит вариант, при котором в команде останется Уэстбрук и Харден.