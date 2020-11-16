Токио, 16 ноября, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В сеть выложили новую информацию о возможных сроках релиза игры Resident Evil: Village. Об этом 16 ноября сообщил портал GamesRadar.

David Whelan Хакер

Отмечается, что эта информация была получена хакерами в результате атаки на серверы компании Capcom. Они, в частности, опубликовали документы, в которых были указаны сроки релиза восьмой части Resident Evil.

Стало известно, что игра должна выйти в конце апреля 2021 года. Стоит отметить, что Capcom отказалась давать по этому поводу комментарии, когда к ней обратились корреспонденты издания.

https://twitter.com/dom_whatarerice/status/1328250079241777152

Сегодня, 16 ноября 2020 года, Capcom официально сообщила, что ранее стала жертвой «специализированной атаки с использованием программ-вымогателей». Согласно пресс-релизу, злоумышленникам удалось получить доступ к отчётам о продажах, финансовым отчётам и персональным данным действующих и бывших сотрудников.