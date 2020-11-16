Аддис-Абеба, 16 ноября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Беженцами в Судан с севера Эфиопии за 15 дней войны в регионе Тыграй стали более 25 тысяч человек, 16 ноября сообщает пресс-центр ООН.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Эфиопии

Война в Тыграе между войсками регионального правительства и армией Эфиопии ведется с 4 ноября. Число жертв конфликта точно не подсчитано, однако счет идет на сотни убитых и раненых с обеих сторон.

Армия Эфиопии захватила часть провинции, но столица региона Мекеле остается под контролем «сепаратистов».

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