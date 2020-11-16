Кишинёв, 16 ноября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на возможность обсудить с президентом России Владимиром Путиным отношения между двумя странами. Об этом она заявила 16 ноября в интервью «Би-би-си».

Iulian Burcescu Майя Санду

»Я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая Россию», — сказала Санду, отметив, что отношения Москвы и Кишинёва имеют «достаточно большую повестку».

«Очень много наших граждан работают в России, и нам нужно обеспечить хорошие условия для них. Нам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении», — уточнила она.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдавии, пожелав ей успехов в работе.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — отметил российский лидер, выразив уверенность, что это «отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы».

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что с новым президентом Молдавии ещё предстоит наладить рабочие отношения, и в Москве рассчитывают на это, но такие отношения должны основываться «на взаимовыгодной базе» и с учётом интересов обеих стран.

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