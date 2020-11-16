Москва, 16 ноября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Заявление Центрального банка РФ, согласно которому инфляция в России по итогам 2020 года составила 3,9−4,2 процента, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Доллар 1 января 2020 стоил 61.9.руб, сейчас 78 руб. Значит, инфляция за 11 месяцев составила больше 25%. Видимо, только в моей пятёрочке цены растут», — написал пользователь под псевдонимом «Мироныч».

Многие комментаторы отметили, что видят совершенно иные цифры. Они основывают своё мнение, к примеру, глядя на стоимость продуктов в магазинах и на цены, при заказе стройматериалов.

«Далеко ходить не надо. В том году лес был по 8 тыс, в этом 12−13 тыс. Цемент 280 руб. в том году, в этом 320−350 руб. Бетон 2700 руб. за куб, в этом году 3200 руб. Стройматериалы подорожали очень сильно», — пишет Дмитрий Н.

Большинство комментатор не поняли, каким образом Центробанк России пришёл к тому, что процент инфляции оказался столь низким. Граждане выразили своё недоверие заявлению ведомства, ведь они могут сравнить цены в продуктовых магазинах и аптеках с теми, которые были в начале 2020 года.

«Откуда такие цифры? Как такое может быть, если лекарства и медицинские препараты стали стоить дороже в 2 раза. Производители автомобилей, включая отечественных, увеличили отпускной прайс более чем на 10%. Уже не говорю про хлеб и продукты!», — написал пользователь Новиков.

Тем не менее, отдельные граждане пришли к выводу, что рост цен был неминуем. Граждане оказались уверены, что Центробанк сумеет выправить ситуацию и не допустит дефолта в Российской Федерации.

«Конечно, в этом нет сомнений, что инфляция вырастет. А чего вы хотели? Мировой кризис, ситуация с коронавирусом, политические потряхивания, всякие санкции против России. Все это не на пользу экономике. Ее сейчас, конечно, лихорадит. Но у Центробанка есть рычаги регулирования информации. До сих пор они это и делали. Курс рубля немного упадет, цены повысят на какой-то процент, но дефолта точно бояться незачем», — поделилась мнением Яна Ч.

Напомним, 16 ноября Центробанк РФ сделал заявление, согласно которому инфляция в России по итогам 2020 года составила 3,9−4,2 процента.