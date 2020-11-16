Рим, 16 ноября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Италии в понедельник, 16 ноября, утвердило проект поправок в бюджет страны.

Людмила Миг Детский сад

Одно из основных изменений заключается в постепенном увеличении расходов на строительство и содержание детских садов и яслей. В период с 2022 по 2026 годы на эти расходы планируется выделять от 100 до 300 млн евро соответственно, ежегодно сумма увеличивается на 50 млн евро.

Недостаточное количество мест в детских садах — одна из наиболее заметных социальных проблем Италии (несмотря на демографический кризис), по разным оценкам доступа к ним не имеют чуть более или чуть менее половины семей с детьми.