Ижевск, 16 ноября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам января-октября текущего года производство молока выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Shivani shrivastav Молоко

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики за десять месяцев произвели 673,8 тыс. тонн молока.

Также увеличился показатель реализации молока — на 38,3% тыс. тонн или на 6,6%. Причем основную долю прироста и производства, и реализации обеспечили фермерские хозяйства республики — по обоим показателям увеличение составило 15,8%. Сельскохозяйственные организации демонстрируют рост на 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября республика экспортировала в Китай молочную продукции на сумму 3,1 млн долларов США. В частности, за девять месяцев в КНР поставлено 110 тонн молока и молочных коктейлей. Этот показатель превышает прошлогодний уровень поставок за аналогичный период на 62%. В январе-сентябре прошлого года в денежном выражении экспорт удмуртской молочной продукции составил 1,9 млн долларов.

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