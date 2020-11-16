Челябинск, 16 ноября, 2020, 19:49 — ИА Регнум. В Челябинской области больше не будет повторения ситуаций с проведением концертов при нарушении санитарных норм. В этом заверила журналистов первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Reactor691 Группа «Би-2»

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Как пишет «Накануне.RU», руководство области встретилось с руководителями ледовой арены «Трактор», где проходил концерт группы «Би-2». Отныне подобные мероприятия будут там проводиться при заполняемости зала не больше 30%.

«Ни о каких фан-зонах в дальнейшем речи быть не может. Сегодня мы коррективы внесли, больше таких историй повторяться не должно», — сказала чиновница.

Отметим, концерт «Би-2» прошёл 15 ноября. При этом в ледовой арене была открыта фан-зона, в которой собралась толпа.