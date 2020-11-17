Пекин, 17 ноября, 2020, 06:44 — ИА Регнум. Борющийся за победу на американских выборах нынешний президент США Дональд Трамп своими руками сильно снизил шанс быть избранным, когда пошел в атаку на договоренности с Ираном. Как связан выход США из «иранской сделки» с реноме Дональда Трампа, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Трамп своим решением об усилении давления на Иран буквально втолкнул эту страну в объятия Китая. Это и стало его просчетом, который теперь предъявляют ему недоброжелатели. Китайское направление развития, бывшее для Ирана и до того важным, приобрело черты безальтернативности. А Китай значительно продвинулся в освоении и создании сухопутной транспортной инфраструктуры в западном направлении, что крайне важно для него с учетом желания США контролировать главный путь китайских товаров по морю.

Теперь же, с учетом крайне повысившейся активности Турции, вновь проявленной Анкарой в военном конфликте Армении и Азербайджана, Китаю придется готовиться к серьезным решениям с учетом мнения как Ирана, так и России.

Читайте статью Владимира Павленко «Карабахский конфликт в интерьере китайского внимания и влияния».