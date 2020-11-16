Бишкек, 16 ноября, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Пакистан исключил четыре университета Киргизии из черного списка пакистанской медицинской комиссии, которая ранее отказалась признавать дипломы всех киргизстанских вузов, готовящих будущих врачей, пишет «Kaktus.media».

DFID Пакистан

Теперь выпускники медицинских факультетов Киргизской государственной медицинской академии, Киргизско-Российского Славянского университета, Ошского госуниверситета и Международной высшей школы медицины, многие из которых являются гражданами Пакистана, вновь получили право работать в пакистанских медучреждениях.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в конце октября 2020 года власти Пакистана включили все медицинские вузы и медицинские факультеты Киргизии в черный список из-за низкого качества обучения.

Поводом для этого послужило то, что абсолютное большинство выпущенных киргизстанскими медвузами врачей-пакистанцев не смогли сдать обязательный экзамен в медицинском совете Пакистана.