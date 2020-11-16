Ханты-Мансийск, 16 ноября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Соглашение ОПЕК+ стало причиной снижения добычи нефти в Югре на 11%, до 210 млн тонн против 236,1 млн тонн в 2019 году. Об этом на пресс-конференции 16 ноября сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергей Филатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Говорить о том, что 210 млн тонн — недоработка нефтяников или государственной власти, это не так. Это то ограничение, которое мы наверстаем, когда соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие», — пояснил Сергей Филатов.

Он напомнил, что более 70% бюджета Югры формируют доходы от добычи чёрного золота. По словам руководителя департамента, объёмы геологоразведочных работ в регионе достаточны для поддержания запасов нефти. Расширяются пути самой геологоразведки. Сегодня это не только физическое бурение и сейсморазведка, но и метод аналогий и космического дешифрирования.

«Нефти хватит надолго. Её хватит не только нашим детям, но и внукам», — успокоил Сергей Филатов.