Калуга, 16 ноября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Калуге состоялась приёмка отремонтированных улиц Максима Горького и Фридриха Энгельса. Общественную комиссию возглавил депутат Городской думы Павел Середин. Вместе с представителями управления городского хозяйства и подрядной организации народный избранник осмотрел наиболее показательные участки двух отремонтированных калужских улиц.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялась приёмка отремонтированных улиц

«К самим дорогам претензий нет — сделано качественно, — отметил Павел Середин. — Но на съездах, там, где их уровень гораздо ниже проезжей части, мы просили сделать небольшие асфальтовые валики, чтобы вода не стекала во дворы. Подрядчик выполнил наши просьбы, но, как выяснилось при нынешнем осмотре, часть этих валиков успела разрушиться. Также в некоторых местах необходимо подсыпать земли и подсеять газон. Эти мелкие, но существенные замечания подрядчик обещает устранить в самое ближайшее время. А в целом работы выполнены хорошо».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на улице Фридриха Энгельса у школы №18 появилась новая дорожная разметка, знаки, «лежачий полицейский» и пешеходное ограждение, отделяющее новый тротуар вдоль школы от проезжей части, — элементы, призванные обеспечить безопасность.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялась приёмка отремонтированных улиц

Подводя итоги проверки отремонтированных улиц, члены комиссии отметили хорошее качество дорожного покрытия и добротные тротуары. На некоторых участках за свой счёт подрядчик поменял плиточное покрытие, бортовые камни и практически заново обустроил часть газона.