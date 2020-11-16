В Калуге состоялась приёмка отремонтированных улиц
Калуга, 16 ноября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Калуге состоялась приёмка отремонтированных улиц Максима Горького и Фридриха Энгельса. Общественную комиссию возглавил депутат Городской думы Павел Середин. Вместе с представителями управления городского хозяйства и подрядной организации народный избранник осмотрел наиболее показательные участки двух отремонтированных калужских улиц.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на улице Фридриха Энгельса у школы №18 появилась новая дорожная разметка, знаки, «лежачий полицейский» и пешеходное ограждение, отделяющее новый тротуар вдоль школы от проезжей части, — элементы, призванные обеспечить безопасность.
Подводя итоги проверки отремонтированных улиц, члены комиссии отметили хорошее качество дорожного покрытия и добротные тротуары. На некоторых участках за свой счёт подрядчик поменял плиточное покрытие, бортовые камни и практически заново обустроил часть газона.