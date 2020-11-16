Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. В настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 9770 пациентов с подтвержденным ковидом, подозрением на него и пневмониями. Из них 649 человек помещены в реанимацию, 306 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили 16 ноября в Смольном, где прошло совещание по повышению эффективности оказания медпомощи больным с коронавирусом.

Реанимация

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Главной целью ведущейся сейчас работы заявлено увеличение оборачиваемости специализированных коек, создание резерва коек в стационарах и усиление амбулаторно-поликлинического звена.

«Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге растет — еженедельный прирост заболеваемости составил 50%, а количество госпитализированных за неделю возросло на 8,5%. В этих условиях нам необходимо повысить оборачиваемость госпитальных коек и обеспечить эффективную работу поликлиник», — заявил курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

На сегодня, как уже сообщалось, из 10 846 профильных коек свободными в городе остаются 1076 коек, то есть всего 9,9%.

Для увеличения этой цифры к приему пациентов дополнительными койками реанимации дооснастят павильоны № 1, 2, 3 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Также к лечению коронавирусных пациентов присоединится еще несколько федеральных стационаров.

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Ради увеличения оборачиваемости коек пересмотрен тариф ОМС для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Выписывать таких пациентов смогут всего лишь «при достижении стабильного удовлетворительного состояния», не дожидаясь истечения сроков лечения по тарифу, составляющих ныне 41 день. Аналогичный пересмотр сроков лечения произойдет для пациентов в средне-тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении в Петербурге находятся более 42 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмониями. Как уже сообщалось, для обеспечения их бесплатными лекарствами из федерального бюджета Петербургу дополнительно выделено 203 млн рублей. Лекарства будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению врача согласно утвержденным Минздравом схемам лечения.

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Кадровые дыры в городской медицине частично залатают за счет трудоустройства студентов высших и средних образовательных учреждений с их добровольного согласия.

До конца недели комитет по транспорту и комитет по здравоохранению должны выработать предложения по обеспечению дополнительным транспортом участковых врачей и медучреждений для транспортировки больных до центров компьютерной томографии. Также до конца недели Комитет по здравоохранению должен представить проект по созданию Ситуационного центра по координации борьбы с коронавирусом.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 2039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии подтверждено 83 743 случая заражения. От COVID-19 скончался 4551 человек. Выздоровели 49 733 человека.