Камешково, Владимирская область, 16 ноября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов, в результате которого погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

На 238-м километре перегона Камешки — Новки 16 ноября сошли с рельсов 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда № 2617. Пострадал дорожный мастер. Его в тяжелом состоянии извлекли из-под вагонов. Мужчина скончался по пути в больницу от полученных повреждений.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

«Лишь после проведения необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц», — говорится в сообщении ведомства.