Москва, 16 ноября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 69 051 автомобиля из-за проблем с топливным насосом. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба Росстандарта.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota моделей Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, а также Lexus моделей ES 350, GS 250, GS 350, GS 450H, GX 460, IS 200T, LC 500, LS 350, LS 460, LS 500, LS 600H, LX 570, NX 200T, RC 200T, RC 350, RX 200T, RX 350, RX 350L, RX 450H, ES 200, ES 250 и RX 200T, реализованные за период с октября 2013 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что они оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанных насосах может быть установлена крыльчатка, изготовленная из материала пониженной плотности, что может привести к её поверхностному растрескиванию и повлиять на работоспособность топливного насоса. Неисправность может привести к неравномерной работе двигателя или его полной остановке.

Как сообщается, на всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена топливного насоса, ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.