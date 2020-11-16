Москва, 16 ноября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 16 ноября обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

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Как отмечается, Путин и Нетаньяху обстоятельно обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах ограничительных и профилактических мерах.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе беседы затрагивалась ситуация в Ближневосточном регионе, лидеры двух стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях, информирует пресс-служба.

Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.