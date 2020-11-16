Минск, 16 ноября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Власти Белоруссии желают, чтобы официальная Варшава срочно выдала находящихся в Польше основателей антикоррупционных и оппозиционных телеграм-каналов «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Об этом было заявлено 16 ноября в МИД Белоруссии во время переговоров с временным поверенным в делах Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским.

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»Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С. А. и Протасевича Р. Д.», — сказано в официальном сообщении МИД Белоруссии, опубликованном на министерском сайте.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — проинформировали чиновники постсоветской республики.

Они сообщили также, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия Минска и Варшавы в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в борьбе с оргпреступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Напомним, ранее власти Белоруссии привлекли фейковых «экспертов по экстремизму» к оформлению «экспертного заключения» о якобы «экстремистском» содержании популярных телеграм-каналов «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Появилось также официальное предупреждение о привлечении к ответственности за цитирование этих каналов.