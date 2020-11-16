Камешково, Владимирская область, 16 ноября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области из-за схода грузового состава с рельсов было разлито шесть цистерн мазута. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

В Камешковском районе на станции Новки-1 сошло с рельсов 30 грузовых вагонов и произошёл разлив шести цистерн. Поезд шёл со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.

На месте аварии проводится работа с сошедшими с рельсов вагонами с горюче-смазочными материалами, чтобы не допустить пожара.

Также спасатели сообщил об одном пострадавшем. Как уже сообщало ИА REGNUM, появилась информация, что пострадавший скончался в машине скорой помощи.