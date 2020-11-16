Москва, 16 ноября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса Госдума отказалась от приглашения представителей непарламентских партий для участия в пленарных заседаниях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября сообщил источник в Госдуме по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Решение принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией», — отметил собеседник агентства.

При этом планируется, что в 2021 году представителей непарламентских партий позовут на обсуждение знаковых инициатив дважды — в весеннюю и осеннюю сессию, опять же при условии нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В настоящее время из 42 политических партий 38 не представлены в Госдуме.

Совет Думы также принял решение отменить все «правительственные часы» до конца 2020 года.