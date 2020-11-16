Нижний Новгород, 16 ноября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В больницу города Дзержинска Нижегородской области поступили шестеро детей с симптомами острого гастроэнтерита. Столовая школы, где, предположительно, отравились, дети закрыта. Расследование инцидента Роспотребнадзором вызывает вопросы. Об этом пишут нижегородские СМИ 16 ноября.

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Несколько учеников начальных классов школы №20 города Дзержинска были госпитализированы в инфекционную больницу вечером 13 ноября. У них был диагностирован острый гастроэнтерит. По данным Роспотребнадзора, отравились шестеро детей, их жизни ничто не угрожает.

Ведомство уже закрыло столовую школы и проводит проверку на наличие бактериальных и вирусных инфекций.

«Были отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Организовано обследование сотрудников пищеблока на бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Проводится проверка соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке школы», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным « Дзержинск онлайн », на самом деле «отравившихся детей больше шести, просто не все обратились в больницу — некоторые лечатся дома».

Вызывает вопросы и начатое расследование Роспотребназора, так как «забор анализов и проб в пищеблоке для определения причин будет осуществлен лишь сегодня, то есть по прошествии двух дней».