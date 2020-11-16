Степанакерт, 16 ноября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил захваченные в ходе недавней военной операции города Физули и Джебраил, расположенные в Карабахе, сообщает 16 ноября пресс-служба азербайджанского президента.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Шестнадцатого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября, армия Азербайджана при поддержке Турции проводила наступательную операцию. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных сил России.