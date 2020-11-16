Москва, 16 ноября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Госдума на заседании 17 ноября обсудит заявление в связи с 75-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, решение принял Совет Думы.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. 1945

Депутаты Государственной думы «считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма».

Госдума заявляет о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику.

В 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала работы в Нюрнберге Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (далее — Нюрнбергский трибунал), юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.