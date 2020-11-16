Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В Ростовской области создана новая структура, специалисты которой будут заниматься мониторингом всех обращений жителей в адрес властей. Центр управления регионом (ЦУР) начал свою работу сегодня, 16 ноября, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Donland.ru В Центре управления регионом Ростовской области

Центр должен обеспечить круглосуточную связь между органами власти всех уровней и жителями Ростовской области. Единая площадка будет принимать все обращения граждан и максимально оперативно решать вопросы. К примеру, обязательным станет мониторинг социальных сетей, своевременная реакция на поступившие жалобы, особенно вызвавшие общественный резонанс.

«Создание центра управления регионом направлено непосредственно на повышение эффективности взаимодействия граждан с государством, причём целью данной работы является именно оперативное рассмотрение и принятие решений. «Знаем. Решаем. Предотвращаем. Информируем» — такова концепция центра управления регионом», — прокомментировал министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

ИА REGNUM напоминает, что такие центрысоздаются по всей стране по поручению президента России. Они должны заработать в регионах до 1 декабря 2020 года.