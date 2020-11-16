Нижний Новгород, 16 ноября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода израсходует 49,8 млн рублей на праздничное украшение города к Новому году и Рождеству. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

Нижнийновгород.рф Новогодняя ёлка. Нижний Новгород

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Эти деньги планируют потратить на установку нескольких сотен световых консолей и арок на улицах мегаполиса, на украшение и установку гирлянд и других элементов иллюминации на площадях и мостах, в парках и скверах города.

Отметим, ранее стало известно о том, что новогоднюю елку для Нижнего Новгорода пообещал приобрести спонсор, представляющий крупную инвестиционную банковскую группу.