Москва, 16 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Расходы на строительство новых школ в Москве в 2021 году заложены в размере 18 млрд рублей. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании комиссии по образованию Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Новая московская школа

Соответствующие затраты предусмотрены в проекте бюджета на 2021 год и плановый период. При этом до 2024 года в городе планируется в общей сложности построить 55 школ и дошкольных учреждений.

«В следующем году в столице будет продолжено строительство новых образовательных учреждений. На это в 2021 году планируется направить более 18 млрд рублей. За три года в столице возведут 31 здание для более чем 9 тыс. дошкольников и 24 школы для почти 18 тыс. учащихся», — рассказал Молотков.