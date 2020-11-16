Москва, 16 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. С начала 2020 года в Москве сотрудниками МЧС спасено свыше 400 животных. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Кошка и собака

«В списке спасённых лидерами являются животные и птицы, попавшие в «плен» различных конструкций, перегородок и решеток — таких случаев более 100», — рассказали в пресс-службе.

Около полусотни историй спасения связаны с высотой — животных снимали с деревьев, козырьков, а также крыш.

Другие происшествия связаны с автомобилями, пожарами, побегами от людей и другими ситуациями.