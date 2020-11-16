Воронеж, 16 ноября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») возбуждено в Воронежской области следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России, сообщили в пресс-службе следственного ведомства 16 ноября.

Zolotyh Аэропорт «Воронеж»

По версии следствия, в мае 2020 года «неустановленное пока следствием лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации ООО УК «Авиасервис», получило денежные средства от директора компании по изготовлению окон. Деньги предназначались за приёмку работ, их оплату и обеспечение последующего сотрудничества.

ООО УК «Авиасервис» является управляющей компанией международного аэропорта «Воронеж» имени Петра I.