Москва, 16 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Расходы на образование в Москве на 2022−2023 год планируется сократить по сравнению с 2021 годом. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании комиссии по образованию Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

В проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период расходы на образование заложены в размере 426,4 млрд рублей. При этом на 2022 год на эти цели предусмотрены средства в размере 418,6 млрд рубле, а на 2023 год — 424,5 млрд рублей. В то же время каждый из этих показателей превышает расходы на образование, заложенные в городском бюджете 2020 года, объём которых составляет 415,5 млрд рублей

«Есть небольшое проседание по финансам. Но мы не отказываемся ни от каких проектов, ни от каких расходов инвестиционного характера. Мы передвигаем те проекты, которые можно реализовать чуть позже по срокам. И это без влияния на качество образования», — сказал Молотков.