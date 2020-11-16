Москва, 16 ноября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. В России растет численность принятых на работу, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала итоги исследования Superjob, которое показало, что затраты на работников в первый период пандемии коронавируса остались прежними в половине российских компаний.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«Численность принятых за восьмой и девятый месяцы текущего года растёт. Пусть не такими быстрыми темпами, как хотелось, — отметила экономист. — Рынок труда за летние месяцы несколько ожил, но опять ситуация усложнятся — растет сокращение издержек на персонал. Прежде всего за счёт выплаты премий. К огромному сожалению, система оплаты труда далека от совершенства, и работодатель играет переменной частью, которая в стабильное время назначается постоянно и воспринимается как заработная плата».

Как пояснила Мирзабалаева, сейчас зарплаты могут не снижаться сильно, но за счёт сокращения премий работники теряют доходы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 53% работодателей отметили, что оставили размер выплат прежним. Выше всего эта доля в сфере IT и телекоммуникаций — 75%.